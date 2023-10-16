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Грицюк о театре: «Был опыт в Омске – не самый удачный. В Петербурге понравилось, жена выбрала спектакль Фрик-кабаре «12 стульев». Съел бутерброд с икрой, надо окультуриваться»

– Роман Борисович Ротенберг сказал, что в ближайшую паузу посоветует хоккеистам сходить в театр. Последуете его совету? – Я недавно уже сходил в театр в Петербурге.

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