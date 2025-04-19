Все забыть! Как Германия возвращается к духу Второй мировой войны

Алексей Горшков

Ну В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН (не в отношении наших предателей - тут я как раз Вас ПОДДЕРЖИВАЮ ПОЛНОСТЬЮ, а в отношении немцев)! Вообще, мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг, враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко... Но я, как историк по образованию, заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно, а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут, что настоящий враг не мы, а КАК РАЗ англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!