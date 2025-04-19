Власти немецкой земли Бранденбург запретили представителям России и Белоруссии присутствовать восьмого мая на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Все забыть! Как Германия возвращается к духу Второй мировой войны
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Вадим Скоробогатов
ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК ИМЕННО США....ОНИ ВСКОРМИЛИ И ТОЛКНУЛИ ГИТЛЕРА НА ВОСТОК...И ПРОПЛАТИЛИ И ОБШИЛИ, И ПОМОГЛИ ПЕРЕВООРУЖИТЬСЯ...Но они как бы не причём....ВСё свалили на ГЕРМАНИЮ...И ОБОГАТИЛИСЬ ЗНАТНО.
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5 час.
Регина Толстоброва
Зря наши предатели поторопились вывести войска из Германии. Немцы- это прирожденные убийцы всего живого. Вспомнить только. что эти звери творили во время войны. Всю жизнь они бы только убивали и насиловали других людей. это их страсть такая.
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5 час.
Алексей Горшков
Ну В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН (не в отношении наших предателей - тут я как раз Вас ПОДДЕРЖИВАЮ ПОЛНОСТЬЮ, а в отношении немцев)! Вообще, мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг, враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко... Но я, как историк по образованию, заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно, а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут, что настоящий враг не мы, а КАК РАЗ англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!
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5 час.
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