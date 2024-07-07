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В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест

В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест

С высоких трибун часто звучат красивые слова о том, какая мы многонациональная и дружная страна. И если с первым трудно не согласиться, то вот второе утверждение, мягко говоря выглядит весьма сомнительно.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Только жестокостью выкорчевать неуважение к нашей многонациональной общей Родине РОССИИ.
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4 час.
Евгений Марковский
Меня лично это не удивляет, а вас, господин президент?! В Россию понаехало таккое...., что приведет к уничтожению страны!
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3 час.
Александр _
Это всё оттуда, из нашего прошлого, когда русских воспитывали уважать законы местных жителей при поездках и уважительно относиться к ним, когда они приезжают к нам. Но, как обычно у нас бывает, забыли жестко наказывать, приезжающих, за не уважение к нашим законам, традициям, обычаям. Вот они и сели на шею и свесили ножки. Это касается как приезжающих из так называемых &quot;наших&quot; республик, так и из дальнего зарубежья. Будут работать законы, будет порядок и уважение. Причем работать законы должны не от случая, к случаю, а постоянно.
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1 час.

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