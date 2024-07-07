В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест

Александр _

Это всё оттуда, из нашего прошлого, когда русских воспитывали уважать законы местных жителей при поездках и уважительно относиться к ним, когда они приезжают к нам. Но, как обычно у нас бывает, забыли жестко наказывать, приезжающих, за не уважение к нашим законам, традициям, обычаям. Вот они и сели на шею и свесили ножки. Это касается как приезжающих из так называемых "наших" республик, так и из дальнего зарубежья. Будут работать законы, будет порядок и уважение. Причем работать законы должны не от случая, к случаю, а постоянно.