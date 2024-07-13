Таджики избивали детей палкой, заставляя учить Коран

В отношении двух граждан Таджикистана, издевавшихся над детьми в Уфе, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, они на съёмной квартире обучали Корану 16 воспитанников в возрасте от 4 до 16 лет.
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