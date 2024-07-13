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Таджики избивали детей палкой, заставляя учить Коран

Таджики избивали детей палкой, заставляя учить Коран

В отношении двух граждан Таджикистана, издевавшихся над детьми в Уфе, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, они на съёмной квартире обучали Корану 16 воспитанников в возрасте от 4 до 16 лет.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Может мигрантов тоже начать палками бить , чтоб учили русский язык и УК , за их счёт. А если не выучат , то пенком на родину...
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13 час.
владимир вет
пинок им нужен!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
владимир вет
👍
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12 час.

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