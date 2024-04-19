Фильм «Сто лет тому вперед» вышел на экраны кинотеатров

На экраны выходит ремейк культового фильма советской детворы «Гостья из будущего». Какая судьба ожидает главных героев знаменитого фильма? Кто будет воплощать их на экране? И для чего понадобилось снимать современную версию картины? Новое прочтение Фильм, как и повесть Кира Булычёва, по которой была снята «Гостья из будущего», называется «Сто лет тому вперёд» (6+).