Новая холодная война: что принес миру саммит НАТО в Вашингтоне REUTERS/Nathan Howard На этой неделе наши силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной и стратегической инфраструктуры врага.
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