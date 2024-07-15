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Новая холодная война: что принес миру саммит НАТО в Вашингтоне

Новая холодная война: что принес миру саммит НАТО в Вашингтоне

Новая холодная война: что принес миру саммит НАТО в Вашингтоне REUTERS/Nathan Howard На этой неделе наши силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной и стратегической инфраструктуры врага.

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