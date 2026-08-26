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RT Russia

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ВС России стали чаще сбивать вражеские БПЛА благодаря дронам-перехватчикам

ВС России стали чаще сбивать вражеские БПЛА благодаря дронам-перехватчикам

Бойцы 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 1-й танковой армии группировки «Запад» рассказали военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, что российские военные стали чаще сбивать вражеские БПЛА благодаря дронам-перехватчикам.

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