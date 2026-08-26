ВС России стали чаще сбивать вражеские БПЛА благодаря дронам-перехватчикам

Бойцы 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 1-й танковой армии группировки «Запад» рассказали военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, что российские военные стали чаще сбивать вражеские БПЛА благодаря дронам-перехватчикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии