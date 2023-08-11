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Политолог Гителинк: подготовка ВСУ на F-16 не поможет победить в конфликте

Политолог Гителинк: подготовка ВСУ на F-16 не поможет победить в конфликте

Обучение украинских пилотов управлению на F-16 не поможет ВСУ победить в конфликте. Соответствующую точку зрения высказал нидерландский журналист Аб Гителинк.

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