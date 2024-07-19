В России разработали мобильный антидроновый комплекс «Леший»

Фото: «Росэлектроника» Инженеры одного из предприятий «Росэлектроники», которая интегрирована в структуру «Ростеха», объявили о разработке передового комплекса мобильного и стационарного базирования «Леший».
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