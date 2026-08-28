ФК «Факел Ямал» начнет сезон Высшей лиги по футзалу домашним матчем 5 сентября

В России стартует новый сезон Высшей лиги по футзалу. Ямальский клуб «Факел» начнет борьбу за трофей в конференции «Запад», а первый домашний матч проведет уже 5 сентября на паркете в Новом Уренгое, сообщили в пресс-службе клуба.