ФК «Факел Ямал» начнет сезон Высшей лиги по футзалу домашним матчем 5 сентября

В России стартует новый сезон Высшей лиги по футзалу. Ямальский клуб «Факел» начнет борьбу за трофей в конференции «Запад», а первый домашний матч проведет уже 5 сентября на паркете в Новом Уренгое, сообщили в пресс-службе клуба.
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