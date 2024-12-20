Бедненький котенька...

Гулял по деревне, началась метель, поспешил домой. Услышал из сугроба жалобное мяуканье. Там сидел взъерошенный котенок с прижатыми ушами и смотрел на меня снизу-вверх тем самым взглядом, который выдают только животным — наверное, так смотрели на Бога первые люди.