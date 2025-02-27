Инфраструктура центров обработки данных Lonestar и Phison отправляется на Луну

Компания Lonestar, специализирующаяся на хранении и отказоустойчивости данных, и компания Phison, специализирующаяся на полупроводниках и системах хранения данных, запустили в среду на ракете SpaceX инфраструктуру для центров обработки данных, которая отправится на Луну.