Инфраструктура центров обработки данных Lonestar и Phison отправляется на Луну

Компания Lonestar, специализирующаяся на хранении и отказоустойчивости данных, и компания Phison, специализирующаяся на полупроводниках и системах хранения данных, запустили в среду на ракете SpaceX инфраструктуру для центров обработки данных, которая отправится на Луну.
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