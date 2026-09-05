"Пусть только рот откроют". Филипп Киркоров заявил, что не позволяет своим детям себя критиковать

59-летний Филипп Киркоров рассказал, что не позволяет дочери Алле-Виктории и сыну Мартину себя критиковать.
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