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Царьград

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Правительство России назвало новый мост в честь Якова Новиченко

Правительство России назвало новый мост в честь Якова Новиченко

Новый мост через реку Туманную, соединяющий Россию и КНДР, назван в честь Якова Новиченко. Михаил Мишустин примет участие в завершении проекта, который обеспечит две полосы движения и пропуск до 2,3 тыс.

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