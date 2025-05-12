К 80-летию Великой Победы в цирке на Фонтанке показали благотворительное шоу Гии Эрадзе "Бурлеск"

0+ В день празднования 80-летия Великой Победы, 9 мая 2025 года, на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке состоялось благотворительное представление шоу "Бурлеск" – совместного проекта Продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк".