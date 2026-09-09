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Владимирские новости

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Во Владимире 50 домов останутся без горячей воды 10 сентября

Во Владимире 50 домов останутся без горячей воды 10 сентября

Ремонтные работы компании «Т Плюс» оставят без горячей воды жителей почти 50 домов Владимира на сутки, с 3:00 до 24:00 10 сентября.

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