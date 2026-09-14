Опережающий рост зарплат в России сохранится, заявляет Максим Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» подтвердил устойчивый опережающий рост заработных плат в России.
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