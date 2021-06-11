Марина Мохнаткина одержала первую победу в Bellator

Российский боец Марина Мохнаткина (5-2) вернулась после двухгодовалого простоя. На Bellator 260 Мохнаткина встретилась с Амандой Белл и выиграла единогласным решением судей (30-27).
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