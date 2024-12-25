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Царьград

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Сломавший позвоночник турист из России рассказал об отвратительной работе врачей на Бали

Сломавший позвоночник турист из России рассказал об отвратительной работе врачей на Бали

Врачи на известном острове не выполняли свои обязанности по уходу за больным.На Бали в районе Убуд с жителем России произошёл несчастный случай, в результате которого он получил серьёзные травмы.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Ищущий приключений да найдёт их.
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18 час.
Александр Котов
у наших еще не лечился
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14 час.

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