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Ставки на вылет «Юве» перестали принимать в Италии. Букмекеры опасаются дальнейших санкций в отношении клуба

Итальянские букмекеры перестали принимать ставки на вылет «Ювентуса» в Серию В. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, букмекерские конторы опасаются дальнейших санкций к туринскому клубу в виде снятия очков или даже прямого понижения в классе.

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