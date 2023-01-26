Ставки на вылет «Юве» перестали принимать в Италии. Букмекеры опасаются дальнейших санкций в отношении клуба

Итальянские букмекеры перестали принимать ставки на вылет «Ювентуса» в Серию В. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, букмекерские конторы опасаются дальнейших санкций к туринскому клубу в виде снятия очков или даже прямого понижения в классе.