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Попова доложила Путину о готовности к сезону гриппа и ОРВИ в России

Попова доложила Путину о готовности к сезону гриппа и ОРВИ в России

Россия полностью готова к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ, в том числе к вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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