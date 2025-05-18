Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно поэтому Тегеран будет ежедневно наращивать свою силу, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
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