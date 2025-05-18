МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Замечательный состав приглашённых. Как говорится, их всех смело можно сажать в тюрьму и без определения суда, т.к. он...В сети появилась ...
  • Лев Добрый
    Надо было думать, прежде чем назначать деревенщину на эту должность!😱👈😜🤪Гребет по сусекам...

Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно поэтому Тегеран будет ежедневно наращивать свою силу, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх