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Развивается ли капитализм сам по себе в сторону увеличения всеобщего благосостояния?

Развивается ли капитализм сам по себе в сторону увеличения всеобщего благосостояния?

﻿﻿Конечно, капитализм не следует демонизировать, так как он является объективно необходимым этапом развития общества, но сам капитализм развивается очень гармонично и его недостатки постепенно сглаживаются.

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