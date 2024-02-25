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Что стоит узнать перед тем, как выращивать растения из семян?

Что стоит узнать перед тем, как выращивать растения из семян?

Возможно, вы уже задумывались о том, чтобы начать создавать собственный сад. Но что если я скажу вам, что начинать его с семян — это приключение для настоящих отважных душ? Да, вы не ослабнете духом, когда решите заменить готовые рассаду из питомника на маленькие семена.

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