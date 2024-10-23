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Владельцы кинотеатров не будут показывать зарубежные фильмы в начале ноября

Владельцы кинотеатров не будут показывать зарубежные фильмы в начале ноября

Крупнейший дистрибутор фильмов в РФ «Централ Партнершип» (входит в «Газпром холдинг Медиа») и представители кинотеатральной отрасли снова приняли решение не показывать зарубежные популярные фильмы в рамках «предсеансового» обслуживания с 4 по 11 ноября, пишет «Ъ».

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