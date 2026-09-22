"Слишком прямолинейно". Почему выборы в ГД не решили острые политические вопросы России

Прошедшее голосование отразило желание элитных кругов ничего не менять, что может обернуться серьезными испытаниями для страны, считают эксперты Прошедшие думские выборы продемонстрировали желание нынешней российской элиты сохранить статус-кво, что может привести к сложностям в период т.