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"Слишком прямолинейно". Почему выборы в ГД не решили острые политические вопросы России

"Слишком прямолинейно". Почему выборы в ГД не решили острые политические вопросы России

Прошедшее голосование отразило желание элитных кругов ничего не менять, что может обернуться серьезными испытаниями для страны, считают эксперты Прошедшие думские выборы продемонстрировали желание нынешней российской элиты сохранить статус-кво, что может привести к сложностям в период т.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анфиса Иванова
Анфиса Иванова

" "То, что у СР будет непростая судьба, было ясно еще до выборов. Скажем, некоторые руководители администрации президента вообще не хотели видеть в Госдуме партию Миронова. Однако, судя по всему, прежние заслуги этого политика перед президентом сделали свое дело, и добро на прохождение в парламент он все же получил"."...
Ну вот!!!
 Заслуги политика перед Президентом...руководители аппарата хотят того-то и не хотят этого...
Ну и причем тогда тут народ?! Это не народу нужны выборы...

Профиль пользователя Наталья
Натальяизменено

Уж сколько времени общество протестует против выборов по партийным спискам. И что? И как? Если увещевания, что ГД это выбор народа, то как можно объяснить и оправдать появление депутатов не одобренное народным волеизъявлением, а токмо волею партактива, по критериям, обществу неизвестными. Причём важно сказать, что эти назначенцы претендуют и воспользуются данном правом, вершить судьбы 50% граждан России. Это мало похоже на лукавство. Это больше чем изворотливость. И каждый избиратель подберет свое определение данному действу.