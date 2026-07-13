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«Зенит» может вернуть Дегтева и оставить вратаря в «Сочи» или отдать «Оренбургу» в аренду

« Зенит » заинтересован в возвращении своего воспитанника Александра Дегтева . Петербургский клуб рассматривает подписание вратаря «Сочи» в это межсезонье, сообщает Metaratings.

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