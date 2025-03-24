Из-за утечки нефти десятки тысяч людей остались без питьевой воды

В субботу Эквадор обнаружил утечку нефти из нефтепровода в Амазонии, которую правительство назвало «саботажем», после того как другая утечка оставила десятки тысяч жителей без питьевой воды, сообщает AFP, подхваченное агентством Agerpres.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии