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The Lancet: 217 прививок от COVID-19 не вызвали сбоев в работе иммунной системы

The Lancet: 217 прививок от COVID-19 не вызвали сбоев в работе иммунной системы

Немецкие ученые из университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге пригласили мужчину, привившегося от COVID-19 217 раз, принять участие в исследовании с целью оценки влияния такой гипервакцинации на организм.

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