Отделение реабилитации открыли в Лосино-Петровском филиале Щелковской больницы

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Лосино-Петровском филиале Щелковской больницы. Туда могут обратиться жители, нуждающиеся в восстановлении после перенесенных травм, операций, инсультов, а также при нарушениях двигательной активности и патологиях опорно-двигательного аппарата.
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