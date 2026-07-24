Отделение реабилитации открыли в Лосино-Петровском филиале Щелковской больницы

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Лосино-Петровском филиале Щелковской больницы. Туда могут обратиться жители, нуждающиеся в восстановлении после перенесенных травм, операций, инсультов, а также при нарушениях двигательной активности и патологиях опорно-двигательного аппарата.