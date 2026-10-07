Платный зарубежный трафик в 5G: почему идея снова обсуждается и что мешает её запустить

Разговоры о том, что за использование зарубежного интернет-трафика в мобильных сетях пятого поколения могут начать брать отдельную плату, снова вышли на поверхность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- SI Как древнегреческ...
- Искусственный инт...
- Технологии, война...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым