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Энциклопедия Техники

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Платный зарубежный трафик в 5G: почему идея снова обсуждается и что мешает её запустить

Платный зарубежный трафик в 5G: почему идея снова обсуждается и что мешает её запустить

Разговоры о том, что за использование зарубежного интернет-трафика в мобильных сетях пятого поколения могут начать брать отдельную плату, снова вышли на поверхность.

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