Американских военных и спасателей пересадят на электровелосипеды Revolution W

Тема электрического транспорта становится все более интересной не только для гражданских, но и для военных, спасателей и различных служб, где требуется надежность, эффективность и минимум затрат на обслуживание.
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