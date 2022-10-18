smi.today

3 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Никто не застрахован от поломок.У финской АЭС «Ол...
  • лина любимцева
    ЭТО явное КИДАЛОВО!! До чего тупой народ.... А слово "Дiя" переводится как "действие"...За две недели укр...
  • лина любимцева
    Тогда России ничего не остается, как начать РАЗВАЛ штатовского государства США.Политолог Кошкин ...

Передел: приморские рыбаки дошли до Госдумы

Передел: приморские рыбаки дошли до Госдумы

В среду, 19 октября, рыбаки Приморья в Государственной думе обсудят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который критикуют рыбопромышленные компании, сообщает ИА DEITA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх