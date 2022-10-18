Передел: приморские рыбаки дошли до Госдумы

В среду, 19 октября, рыбаки Приморья в Государственной думе обсудят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который критикуют рыбопромышленные компании, сообщает ИА DEITA.