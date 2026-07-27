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Президент Аргентины оскорбил президента Бразилии

Президент Аргентины оскорбил президента Бразилии

Президент Аргентины Хавьер Милей нанес визит в Бразилию, где обрушился с критикой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву и поддержал кандидата от оппозиции, сына экс-президента страны Флавио Болсонару на предстоящих президентских выборах.

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