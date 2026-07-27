Президент Аргентины оскорбил президента Бразилии

Президент Аргентины Хавьер Милей нанес визит в Бразилию, где обрушился с критикой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву и поддержал кандидата от оппозиции, сына экс-президента страны Флавио Болсонару на предстоящих президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии