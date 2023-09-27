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Positive Technologies обнаружили опасную кибергруппировку, атакующую компании РФ

Positive Technologies обнаружили опасную кибергруппировку, атакующую компании РФ

Как сообщает РИА Новости, российская компания по кибербезопасности Positive Technologies обнаружила в России кибергруппировку, которая совершает атаки на предприятия ради кражи конфиденциальной информации.

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