Positive Technologies обнаружили опасную кибергруппировку, атакующую компании РФ

Как сообщает РИА Новости, российская компания по кибербезопасности Positive Technologies обнаружила в России кибергруппировку, которая совершает атаки на предприятия ради кражи конфиденциальной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии