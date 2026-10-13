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Аргументы и Факты

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В 2026 году в СКФО задержали 260 подозреваемых в причастности к терроризму

В 2026 году в СКФО задержали 260 подозреваемых в причастности к терроризму

С начала года силовики задержали на территории Северо-Кавказского округа 260 человек, которым вменяется причастность к терроризму, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

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