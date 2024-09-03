Telegram-канал «Мастер пера»: Власть не доверяет гражданам?

Социология утверждает, что против замедления и тем более блокировки YouTube выступают 62% россиян, причем среди молодежи и хорошо зарабатывающих граждан этот показатель еще выше и даже гораздо внушительнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии