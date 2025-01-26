Карельские биологи приняли участие в глобальном исследовании заболевания летучих мышей

Специалисты Карельского научного центра РАН изучили грибковую инфекцию летучих мышей. За время исследования в республике они отобрали более 80 мазков с поверхностей крыльев летучих мышей, рассказли в пресс-службе КарНЦ РАН.
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