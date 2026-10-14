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Движение транспорта по улице Молодежи перекроют до конца года

Движение транспорта по улице Молодежи перекроют до конца года

Участок улицы Молодежи на пересечении с Достоевского для автотранспорта закроют с 15 ноября 2026-го по 1 января 2027 года.

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