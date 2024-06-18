ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями» на пути из аэропорта

Президент Россиийской Федерации Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели беседу во время поездки из аэропорта Пхеньяна, поговорив о перспективах усиления сотрудничества между двумя странами.
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