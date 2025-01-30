Приметы и традиции 31 января 2025 года связаны с Днем памяти Афанасия Великого Ирина Лысенко31 января 2025 года православная церковь чтит святого Афанасия Великого, который активно противостоял арианству и считается одним из основателей греческой церкви.
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