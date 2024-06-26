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Чемпион Игр по хоккею Кожевников назвал предательством показ Евро-2024 в России

Чемпион Игр по хоккею Кожевников назвал предательством показ Евро-2024 в России

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников раскритиковал российские телеканалы за показ матчей футбольного чемпионата Европы - 2024 и хоккейного чемпионата мира, на которые не допустили сборную России.

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