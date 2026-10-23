На зимний скоростной режим переходят участки трасс М-11 «Нева» и М-4 «Дон». В пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что на платной М-11 допустимый скоростной режим снизят со 130 км/ч до 110 км/ч на отрезке от Солнечногорска до Петербурга (58-680 км).