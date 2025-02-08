В Архангельске завершились всероссийские соревнования по бадминтону

Турнир, традиционно проходящий на базе центра развития спорта «Норд Арена», состоялся уже в шестой разВ этом году в соревнованиях «Северное сияние» приняли участие более 270 спортсменов из 25 городов и 13 регионов России.
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