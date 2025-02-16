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Парламентская газета

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По криптомату — лицензией: законно ли продавать биткоины?

По криптомату — лицензией: законно ли продавать биткоины?

Криптоматы, позволяющие обменивать цифровые активы на реальную валюту, необходимо лицензировать. Предложение сенатора Артема Шейкина поддержали в Росфинмониторинге, копия ответа ведомства на официальный запрос есть в распоряжении «Парламентской газеты».

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