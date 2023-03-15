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Данные под защитой: как безопасно оплачивать покупки по QR-коду

Данные под защитой: как безопасно оплачивать покупки по QR-коду

За прошлый год в России выросло количество магазинов, предлагающих покупателям оплату по QR-коду. Вместе с тем активизировались мошенники: они уже научились красть деньги с карт людей с помощью кодов или оплачивать свои покупки за чужой счет.

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