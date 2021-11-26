13-летний эквилибрист из Арсеньева заставил вздрогнуть всю страну

Сергей Дрюцкий поучаствовал в конкурсе талантов на канале "Россия 1" (12+). Подросток продемонстрировал свое мастерство в одном из самых сложных цирковых жанров — эквилибр на лестнице.
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