Наши начинают и выигрывают.

😊 Последний абзац обсуждаемой статьи: "Не в бровь, а в глаз!" © __________ Из статьи (дословно): __________ "Ждем следующих ПРОЗРЕВШИХ. И что-то мне кажется, что возвращение им способности видеть зависит как раз от того, чем закончится встреча в в Эр-Рияде..." 😉

Александр Симаков

Мадам, Вы как старушка на лавочке у подъезда, осуждаете всё, что движется. 😂 Политики - это не Ваши соседи по лестничной клетке, которые мотаются в разные концы света. Итоги переговоров, которые распространяюся в "тырнете" - это макушка айсберга, а чём конкретно договорились наши дипломаты с американцами мы если и узнаем, то не из соцсетей, а по событиям, которые будут происходить в ближайшее время.