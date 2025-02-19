Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Наши начинают и выигрывают.

Наши начинают и выигрывают.

Ну, что, началось? Или ребята пока разогреваются? Я уже заждалась, если честно. От России на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 Последний абзац обсуждаемой статьи: &quot;Не в бровь, а в глаз!&quot; ©  __________ Из статьи (дословно): __________ &quot;Ждем следующих ПРОЗРЕВШИХ. И что-то мне кажется, что возвращение им способности видеть зависит как раз от того, чем закончится встреча в в Эр-Рияде...&quot; 😉
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22 час.
Александр Симаков
Мадам, Вы  как старушка на лавочке у подъезда, осуждаете всё, что движется. 😂  Политики - это не Ваши соседи по лестничной клетке, которые мотаются в разные концы света.  Итоги переговоров, которые распространяюся в &quot;тырнете&quot; - это макушка айсберга, а  чём конкретно договорились наши дипломаты с американцами мы если и узнаем, то не из соцсетей, а по событиям, которые будут происходить в ближайшее время.
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Иван Агеев
Тебе не понять...
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