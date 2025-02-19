Ну, что, началось? Или ребята пока разогреваются? Я уже заждалась, если честно. От России на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Наши начинают и выигрывают.
Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 Последний абзац обсуждаемой статьи: "Не в бровь, а в глаз!" © __________ Из статьи (дословно): __________ "Ждем следующих ПРОЗРЕВШИХ. И что-то мне кажется, что возвращение им способности видеть зависит как раз от того, чем закончится встреча в в Эр-Рияде..." 😉
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22 час.
Александр Симаков
Мадам, Вы как старушка на лавочке у подъезда, осуждаете всё, что движется. 😂 Политики - это не Ваши соседи по лестничной клетке, которые мотаются в разные концы света. Итоги переговоров, которые распространяюся в "тырнете" - это макушка айсберга, а чём конкретно договорились наши дипломаты с американцами мы если и узнаем, то не из соцсетей, а по событиям, которые будут происходить в ближайшее время.
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21 час.
Иван Агеев
Тебе не понять...
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2 час.
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