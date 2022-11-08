Экс-сотрудник финского МИД: единая ширина железнодорожной колеи с Россией угрожает национальной безопасности Финляндии

Россия на протяжении своей современной истории всегда использовала железные дороги в военных целях. Наличие железнодорожного сообщения с Россией, да ещё и в формате единой ширины колеи, представляет, в связи с этим, серьезную угрозу для безопасности Финляндии.
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