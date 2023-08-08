Секретный самолет из Зоны-51: запись полета случайно нашли в архивах

Don't Panic MagazineВоенное делоПодписатьсяСекретный самолет из Зоны-51: запись полета случайно нашли в архивах Зона-51 хранит секреты интереснее, чем байки об НЛО, ведь там размещались разработки множества военных проектов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВиталий Кирпиченко"Спасибо" Горбачёву, с его лёгкой руки закрыты великолепные проекты ЛА в России.Ответить16 час.ВЦВиталий ЦукановГаденыш возвеличивает амеропидоров. ХохлопидорОтветить16 час.HotRSНедооценивать противника и сидеть на пятой точке ровно преступление.Ответить12 час.
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