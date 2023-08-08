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Секретный самолет из Зоны-51: запись полета случайно нашли в архивах

Секретный самолет из Зоны-51: запись полета случайно нашли в архивах

Зона-51 хранит секреты интереснее, чем байки об НЛО, ведь там размещались разработки множества военных проектов.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
&quot;Спасибо&quot; Горбачёву, с его лёгкой руки закрыты великолепные проекты ЛА в России.
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16 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Гаденыш возвеличивает амеропидоров. Хохлопидор
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16 час.
HotRS
Недооценивать противника и сидеть на пятой точке ровно преступление.
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12 час.

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